Beşiktaş çok tatsız

SÜPER Lig'de Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirbpor'a 2-1 yenildi. 10'da Al Musrati'nin pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Rafa Silva, sağ ayağıyla çok sert vurdu ancak kaleci Deniz gole izin vermedi. 13'te Yusuf Sarı'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Mert'in müdahalesiyle geri dönen topa Arda'nın vuruşunda kaleci Mert yine geçit vermedi. 30'da Yusuf Sarı'nın köşe vuruşunda Tolga'nın çevirdiği topu önünde bulan Yusuf Barası'nin düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 39'da Yusuf Sarı'nın Masuaku'dan sıyrılarak ceza sahasına girdikten sonra pasında Aymbetov gelişine vurarak topu filelere gönderdi: 2-0. Maçta ilk yarı ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. 58'de Emirhan'ın kafa vuruşunda top kaleci Deniz'de kaldı. 72'de Yusuf Barasi'nin kafasından seken topa Musrati'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

DENİZ DEVLEŞTİ

76'da Yusuf Sarı, ceza sahasının hemen önünde Tayyip Talha'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Tayyip Talha'ya kırmızı kartını gösterdi. 88'de Musrati'nin kafa vuruşunda kaleci Deniz son anda uzanarak topu kornere çeldi. 90+9'da rakip savunmanın arasından yükselen Musrati'nin kafa vuruşunda kaleci Deniz, topu çizgiden çeldi. Beşiktaş, Adana Demirspor'a 2-1 kaybetti.

TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLEDİLER

SİYAH-BEYAZLILARIN Adana Demirspor karşısında ilk yarısı 2-0 kapatmasının ardından Beşiktaşlı futbolcular, tribündeki taraftarlara gitti. Kaptan Mert Günok, soyunma odasına giden arkadaşlarını çağırdı ve taraftarlara doğru gitmelerini istedi. Tribünlere giden Beşiktaşlı futbolcular, taraftarlardan özür dileyerek ikinci yarıda gereken mücadeleyi vereceklerine dair sözleşti.