Cim Bom’da Dybala heyecanı

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, lige verilecek arada kadrosuna yapacağı takviyeleri belirleyemeye başladı. Galatasaray'ın hücum hattında yaşadığı sıkıntıyı aynı takımdan alacağı iki yıldızla çözmek istediği ve bu sebeple gözünü Roma'ya diktiği iddia edildi. Sarıkırmızılıların Roma'da forma giyen Paulo Dybala ve Lorenzo Pellegrini için harekete geçtiği ifade edildi. Hücum her bölgesinde forma giyen Dybala'yı Okan Buruk'un mutlaka alınmasını istediği öne sürüldü. Yıldız golcünün menajeri Carlos Nevel, önceki gün oynanan Trabzonspor maçını tribünden izlediği ve oyuncunun transferi ile ilgili görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.

ÖZTÜRK DOĞRULADI

Arjantinli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ve yıldız ismin daha mücadeleci bir ekipte forma giymek istediği biliniyor. Bu arada Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, Dybala hakkında gelen soruya "Galatasaray'ın bu tarz oyuncularla görüşmesi normaldir" diyerek görüşmeyi doğruladı. Roma alt yapısında yetişen Pellegrini ise yeni bir macera aradığı ve bu yüzden sarı-kırmızılıların teklifine sıcak baktığı öne sürüldü. 8 sezondur Roma forması giyen Pellegrini, bu sene 17 maçta 1 gol ve 2 asistle oynadı.

36 GOL ATTI

GALATASARAY'IN istediği Dybala, Instituto alt yapasında yetişirken, 2012- 2013 sezonunda Palermo formasıyla Serie A'ya adımını attıktan sonra İtalya dışına çıkmadı. 31 yaşındaki futbolcu, Palermo dışında yedi sezon Juventus forması giydi ve son üç yıldır Roma'da oynuyor. Dybala, 3 sezonda 95 maça çıkarken, 36 gol ve 18 asistle oynadı

BURUK DERBİ SEVİYOR

GALATASARAY'DA 3. sezonunu geçiren teknik direktör Okan Buruk, derbi performansıyla ağızları açık bıraktı. Galatasaray'ın başında şimdiye dek toplam 15 kez Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile karşılaşan Okan Buruk, bu maçların 11'inden galibiyetle ayrıldı. Okan Buruk; Beşiktaş'a karşı çıktığı 5 maçta 4 galibiyet 1 mağlubiyet, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 5 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet, Trabzonspor'a karşı çıktığı 5 maçta ise 4 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Buruk, toplamda 15 maçta 11 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyet elde etti.

HATA İSTEMİYOR

Derbide Trabzonspor'u müthiş bir geri dönüşle 4-3 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, oyuncularına uyarılarda bulundu. Pazar günü Kayserispor ile karşılaşacak olan Aslan'da Buruk, araya kayıpsız girmeleri gerektiği konusunda futbolcularına uyarılarda bulunuyor.