"Başkan Erdoğan'a şikayet edeceğim"

Denizlispor tarihinin en kara günlerini yaşıyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen olağanüstü genel kurulda aday çıkmadığı için takımın yönetimi elinde kalan Başkan Ahmet Yalın Yıldırım ve kurmayları, Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne giderek kulübün anahtarlarını teslim etmişti. Belediye cephesinden henüz beklenen destek gelmezken Başkan Yıldırım'ın yeni umudu gelecek ay Denizli'de gerçekleşecek olan Ak Parti İl Kongresi oldu. Verilen sözlere rağmen destek alamadığını söyleyen Başkan Ahmet Yalın Yıldırım, partisinin il kongresi için Denizli'ye gelecek olan Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek kulübün durumunu anlatacağını söyledi.

'SORUMLU OLANLARI ANLATACAĞIM'

Kulübe sahip çıkmayanları şikâyet edeceğini söyleyen Yıldırım, "Sadece siyasetçileri değil, sorumlu olan, kulübü sahipsiz bırakan herkesi şikâyet edip anlatacağım. İl kongresi için kentimize geldiğinde ne yapıp edip görüşmek, Denizlispor'un durumunu anlatmak istiyorum. Bu şehirde kanaat önderi olan herkesi Denizlispor'u içine düşürdükleri durum nedeniyle Başkan'a şikâyet edeceğim" dedi. Bu arada geçtiğimiz hafta başkan adayı çıkmayan Denizlispor kongresi için yeni tarih belirlendi. Buna göre ilk toplantı 3 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikinci toplantı 10 Ocak Cuma günü yapılacak. Mevcuk başkan Yalın Yıldırım ve ekibi yine aday olmayacak.