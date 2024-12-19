Galatasaray’da ilginç buluşma

Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Ara transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala hareketliliğin arttığı sarı-kırmızılı ekipte takviye yapılacak bölgeler netleşti. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda önceliği savunma hattına veren Aslan, bir dünya yıldızıyla temas halinde. Cim-Bom'un, Fransız devi Paris Saint-Germain'de fazla forma şansı bulamayan Slovak stoper Milan Skriniar'ı kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. Alınan bilgilere göre sarı-kırmızılı ekip, PSG'de istediği süreleri bulamayan 29 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak transfer etmeyi planlıyor.

LİSTENİN İLK SIRASINDA

Transfer görüşmelerini menajer George Gardi'nin yürüttüğü belirtilirken, G.Saray'dan ayrılması gündemde olan Victor Nelsson'un geleceğine bağlı olarak Milan Skriniar'ın stoper adayları arasında ilk sırada yer aldığı ifade edildi. Tecrübeli ismin, İtalya'da oynadığı dönemde Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ile de tatsız bir anısı bulunuyor.

Milan Skriniar ile girdiği bir pozisyonda sakatlanan Osimhen, o tarihten bu yana maskeyle oynuyor.

MASKEYE MAHKUM OLDU

2021 yılında Skriniar ile girdikleri bir ikili mücadelede yüzüne darbe alarak sakatlanan Osimhen, o tarihten bu yana maskeyle oynamak zorunda kalmıştı. 2017 yılında Sampdoria'dan 34 milyon Euro karşılığında Inter'e transfer olan Skriniar, Serie A'da gösterdiği performansla 2021 yılında piyasa değerini 65 milyon Euro'ya kadar yükseltmişti. Galatasaray'ın Milan Skriniar'ı 6 aylığına kiralamak için PSG ile anlaşma sağladığı ve PSG'nin oyuncunun maaşının bir kısmını karşılayacağı kaydedildi.