Göztepe kupada gruplara kaldı | Bucaspor 1928 0-4 Göztepe

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Bucaspor 1928, İzmir'de Göztepe'yi konuk etti.
Maç, 19 Aralık 2024 tarihinde saat 20:00'de Yeni Buca Stadı'nda oynandı.
Göztepe, karşılaşmanın başında bulduğu gollerle üstünlüğü ele geçirdi. 2. dakikada Matsuki'nin golüyle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılı ekip, 8. dakikada Tijanic'in attığı golle skoru 2-0'a taşıdı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarıda ise Göztepe'nin golleri 50. dakikada Romulo'dan ve 79. dakikada Furkan'dan geldi.
Bu sonuçla Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplara kaldı.