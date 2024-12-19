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Göztepe kupada gruplara kaldı | Bucaspor 1928 0-4 Göztepe

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Elemeleri'nde Göztepe, Bucaspor 1928 deplasmanına konuk oldu. Deplasman ekibi maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

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Göztepe kupada gruplara kaldı | Bucaspor 1928 0-4 Göztepe

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Bucaspor 1928, İzmir'de Göztepe'yi konuk etti.

Maç, 19 Aralık 2024 tarihinde saat 20:00'de Yeni Buca Stadı'nda oynandı.

Göztepe, karşılaşmanın başında bulduğu gollerle üstünlüğü ele geçirdi. 2. dakikada Matsuki'nin golüyle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılı ekip, 8. dakikada Tijanic'in attığı golle skoru 2-0'a taşıdı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda ise Göztepe'nin golleri 50. dakikada Romulo'dan ve 79. dakikada Furkan'dan geldi.

Bu sonuçla Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplara kaldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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