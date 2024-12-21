Altınordu’da İlkan yetişecek

Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yarın deplasmanda son sıradaki Afyonspor'la karşılaşarak ilk yarıyı noktalayacak olan 32 puanlı 3'üncü sıradaki Altınordu'da sakatlığı bulunan forvet İlkan Sever'in devre arasında yapılacak Antalya kampında takıma döneceği öğrenildi. U20 Milli Takımı'nda sakatlanan ve ayak bileğinde çatlak tespit edilen 20 yaşındaki gurbetçi futbolcu son olarak 10 Kasım'da oynanan Altay derbisinde görev yapmıştı. Afyonspor maçının hazırlıklarını sürdüren İzmir ekibinde teknik direktör Olcay Şahan, Afyon ekibini mağlup ederek sezonun ilk yarısını 3 puanla kapatmak istediklerini söyledi.

101'İNCİ YAŞ HEYECANI YAŞANIYOR

Cumhurıyet ile yaşıt kulüplerden Altınordu, 101'inci yılını kutlama hazırlıklarına başladı. İzmir ekibi bu sezon 101'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 26 Aralık Perşembe günü genç sporcularıyla, "Mesleğe Geçiş Yemin Töreni" gerçekleştirecek.