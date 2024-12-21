Aslan’da işlem tamam

Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, stoper transferinde mutlu sona çok yakın. Victor Nelsson'un ayrılma ihtimalini göz önünde bulunduran Galatasaray, Paris Saint- Germain forması giyen Milan Skriniar'ı sezon sonuna kadar kiralamaya hazırlanıyor. Galatasaray'ın transferde tam yetki verdiği George Gardi, Monaco-PSG maçı için önceki gün Fransa'ya gitti ve Slovak stoper için görüşmeler yaptı. İsmi Fenerbahçe ile de anılan Slovak stoperi mutlaka bitirmek isteyen sarı-kırmızılıların şu anda transferde bir adım önde olduğu belirtiliyor. Sarı-kırmızılıların bu transfer için PSG ile anlaşmaya vardığı ve 29 yaşındaki savunmacının da teklifi kabul ettiği kaydedildi. Galatasaray'ın Fransız kulübüyle sezon sonuna kadar kiralama üzerinden anlaşma sağladığı ve bu transfer için 2,5 milyon Euro ödeyeceği kaydedildi.