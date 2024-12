Bodrum FK’da Demirel umutlu

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda oynayacakları Trabzonspor maçı öncesi konuştu. Demirel, Trabzon'a galibiyet için gideceklerini ifade etti. Demirel, "Trabzon deplasmanları her zaman zordur her takım için. Ama bizim hedefimiz yine her maç olduğu gibi bu maçı da kazanmak. Zorlayıcı bir atmosfer olacağını düşünmüyorum. Bence oyuncularımın da keyif alacakları bir atmosfer olacak. Evet, zor bir deplasman. Ama böyle deplasmanlardan puan ya da puanlar alırsanız, bence bu çok keyifli bir anlam taşır" dedi.

"ÇOK İYİ BIR KADROLARI VAR"

Rakiplerinin konumlarının yanıltıcı olmaması gerektiğini ifade eden Demirel, "Çok iyi bir kadroları var. Bize karşı da kazanmak için oynayacaklar. Bizim tek bir amacımız var. Bu sene Bodrum için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu maç da onlardan bir tanesi. Gidip puan ya da puanlar almaya çalışacağız" dedi.