Fener takıldı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk oldu. 1. dakikada İrfan Can'ın sağdan yaptığı ortada penaltı noktasında En-Nesyri kafayı vurdu. Savunmaya çarpan top direğin dibinden kornere çıktı. 26'da Caner'in ceza yayı üzerine gönderdiği ortada Thiam savunma arkasına sarkan Ahmed'e pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden plase vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0. 45+4. dakikada sol kanatta topla buluşan Kostic, Halil Akbunar'dan sıyrılıp ön direğe hareketlenen En-Nesyri'ye pasını aktardı. Bu futbolcu plase bir vuruşla topu uzak direkten filelere yolladı ve ilk yarı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

TADIC DİREĞE NİŞANLADI

İkinci yarı 64'te sağdan ceza sahasına gönderilen top bir anda Tadic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutu üst direğe çarparak oyun alanına döndü. 67'de Djiku'dan topu kapan Halil'in pasında Emre topu ağlara gönderdi ancak hakem Halil'in faul yaptığı gerekçesiyle golü saymadı. 88'de Kostic'in sert ortasında Dzeko'nun kafa vuruşunu kaleci Berke iki hamlede kontrol etti. 90+3'te Emre Akbaba'nın pasında savunma arkasına sarkan Thiam'ın kaleciyi geçip çektiği şut auta gitti. Kalan dakikalarda başka pozisyon olmadı ve maç 1-1 sona erdi.

ARDA KIZARDI

Fenerbahçe'nin attığı golden sonra Eyüpsporlu oyuncular ve teknik heyet hakeme tepki gösterdi. Gol öncesinde Caner'e faul yapıldığını ifade eden oyuncular hakemin etrafını sararken, hakem Caner ve Robin Yalçın'a sarı kart, teknik direktör Arda Turan'a ise kırmızı kart gösterdi.

MOURİNHO'DAN 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho son oynadıkları Başakşehir maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3'ü zorunlu 4 değişikliğe gitti. Livakovic, Becao ve Oğuz'dan faydalanamayan tecrübeli teknik adam, Dzeko'yu da yedek oturttu. Bu isimlerin yerine İrfan Can Eğribayat, Alexander Djiku, Dusan Tadic ve En- Nesyri'yi maça 11'de başladı.