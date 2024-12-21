Kaf-Kaf’ta deprem

Nesine 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yönetimsiz kalıp 24 Aralık Salı günü 1 ay içinde ikinci kez toplanacak olağanüstü genel kurul öncesi başkan adayı arayışlarını sürdüren Karşıyaka'ya transfer yasağı geldi. Bu sezon ana sponsorunu kaybeden Süper Lig'deki basketbol takımının sponsor, maaş ve FIBA'daki transfer yasağı yaptırımlarını çözmeye çalışan yeşil-kırmızılılarda 24 Aralık'ta göreve gelecek yönetim, 2'nci Lig'e çıkmayı hedefleyen futbol takımında da transferde yasak engeliyle karşı karşıya kalacak. Karşıyaka, takımda yıllar içinde forma giyen eski futbolculardan Taha Yalçıner, Şeref Özcan, Denis Meriç ve Haydar Yılmaz'ın Türkiye Futbol Federasyonu kanalıyla kesinleşen alacakları nedeniyle transfer yasaklısı konumuna düştüğü öğrenildi.

2 MİLYON TL ÖDEMESİ GEREK

Yeni yönetimin ara transfer döneminde yasağı kaldırmak için yaklaşık 2 milyon TL ödeme yapması gerekiyor. Ligde içinde bulunduğu kriz ortamında ilk yarının son 5 maçını kazanamayıp zirveden inerken devre arasına 28 puanla Play-Off hattında üçüncü sırada giren Karşıyaka'da mevcut kadro da peşinat taksiti ödemelerini bekliyor. Takımdan Cenk Ahmet Alkılıç, Sefa Küpeli ve Gökhan Meral ise alacakları yüzünden kulübe ihtar çekmişti.

AKÇAY, ENES'İ BIRAKMAK İSTEMİYOR

Yeşil-kırmızılıların deneyimli kanat oyuncusu Enes Nalbantoğlu'na talipler günden güne artarken, son olarak Adanaspor'un kanca attığı futbolcuyu teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın kesinlikle bırakmak istemediği ifade edildi. Akçay'ın, bu sezon sergilediği performansla alkış toplayan ve takımının en skorer oyuncusu konumunda bulunan 29 yaşındaki oyuncunun ayrılmasına sıcak bakmadığı belirtildi.