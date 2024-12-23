Buca buz kesti

NESINE 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarının son haftasında Bucaspor 1928, evinde Arnavutköy Belediyespor'a 1-0 yenilerek ligin ilk yarısını üzgün kapattı. 5. dakikada Arnavutköy atağında Aykut'un soldan ortasında Ömer kafa ile vurdu. Kaleci üstüne gelen topu güçlükle kontrol etti. 8'de Ömer'in cepheden şutunu Bayram yumrukları ile kornere çeldi. 10'da Buca'dan Çağrı'nın derin pasında Buğra ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan vurdu. Kaleci zorlukla topu kurtardı. 75'te Ömer'in şutunu kaleci çıkardı. Dönen topu takip eden Alperen çaprazdan skoru belirledi: 0-1.