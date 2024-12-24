Menemen’de hedef şaştı

NESINE 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona müthiş bir başlangıç yapıp ilk haftalarda liderlik koltuğuna oturan Menemen Futbol Kulübü, son 6 maçını kazanamayıp zirveden uzaklaştı. Son olarak Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ile deplasmanda 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler galibiyet hasretini dindiremedi. Bu sonuçla devreyi 31 puanla 4. sırada tamamlayan İzmir ekibi, lider Serik Belediyespor'un 11 puan gerisine düştü. Teknik direktör Burhanettin Basatemür 3-1 önde götürdükleri Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçını kazanamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını, devre arasında lige en iyi şekilde hazırlanıp toparlanacaklarını söyledi.