Yüksek gerilim

Süper Lig'in 17'nci haftasında Bodrum FK'nın Trabzonspor ile oynadığı maç öncesi Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel'in Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in elini sıkmaması gündem oldu. İki teknik direktör maç sonu karşılıklı demeçler verirken ikili arasında yaşanan gerilimin 6 Şubat'ta yaşanan deprem faciasının ardından verilen bir demeçten kaynaklandığı ortaya çıktı. Maç öncesi başlayan gerginlik karşılaşma ardından iki teknik adamın birbirleri hakkında yaptığı sert açıklamalarla tavan yaparken futbol yorumcuları ve futbolseverler ikiye bölündü. Demirel açıklamalarında "Bir insanın ölene saygısı yoksa benim dirisine hiç saygım olmaz" ifadelerini kullanırken, Güneş ise "İt gelse hoş geldin derim" ve "Ölüler üzerinden duygu sömürüsü yaparak kendisine menfaat sağlayana saygı duymam ben!" sözlerini sarf etmişti.

TRABZON MEDYASINDAN TEPKİ

Trabzon yerel basını da Volkan Demirel hakkında attığı başlıklarla olaya tepki gösterdi. Taka Gazetesi, Volkan Demirel'in Şenol Güneş'in elini sıkmamasıyla ilgili 'Neden Volkan' başlığı attı. Günebakış ise Volkan Demirel'in Şenol Güneş'in elini sıkmadığı görüntüyü paylaşarak 'Şovperest' ifadesini kullandı. Kuzey Ekspres yine olaydan fotoğraf kullanarak Şenol Güneş'in maç sonu Volkan Demirel'e söylediği 'Saygısız' sözlerine atıfta bulundu. Öte yandan Volkan Demirel'in Fenerbahçe'de oynadığı dönemden fotoğraf paylaşan Kuzey Ekspres, "Mesele söylemlerse, biz eylemleri de iyi hatırlıyoruz! Peki, Trabzon seni nasıl karşılamalıydı Volkan Demirel?" ifadelerini kullandı.

İŞTE GÜNDEME OTURAN O OLAY

Volkan Demirel, 6 Şubat depreminden sonra Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta çalışırken yaptığı "Gaziantepspor ve Hatayspor şu an nerede antrenman yapıyor? Riva'da antrenman yapıyorlar. Geçen sezon da orada yapabilirlerdi. Bunu söylemekten niye rahatsız oluyorsunuz?" açıklaması nedeniyle maç öncesi meslektaşının uzattığı eli sıkmadan ve selamını almadan kulübesine geçti. Demirel o dönemde de Güneş'e, "Ligler başladığında ben morgda cenaze arıyordum. Futbolcumu kaybettim, sportif direktörümü kaybettim. Oynayamazdık yani" şeklinde cevap vermişti.

'VOLKAN DEMİREL HADDİNİ AŞAN LAFLAR EDİYOR'

A Spor'a konuşan Tolunay Kafkas, selamlaşmama olayı üzerine Volkan Demirel'e yüklendi. Kafkas, "Volkan'ı severim ama biraz haddini ve boyunu aşacak laflar ediyor. Bu deprem hepimizin canını çok yaktı. Kiminin az kiminin fazla değil. Şenol Hoca orada en az Volkan Demirel kadar bu işi yüreğinden hissetmiş bir insan. Senin hassasiyetlerin var değil mi Volkan Demirel? Benim de var. Elini sıkmamak senin haddine mi? Nesin? Şenol Hoca bu depremde ölülere saygı duymuyor mu? Onu mu diyorsun? Diyorsun ki, ölüsüne saygı duymayanın dirisine saygı duymam. Sen kimsin ya?" ifadelerini kullandı.

'HEP SAYGIYI KÜÇÜK MÜ GÖSTERECEK?'

YAŞANAN olayla ilgili konuşan eski futbolcu Tümer Metin, yaptığı açıklamaların ardından Şenol Güneş'e tepki gösterdi. Güneş'in eğitmen kimliğiyle daha farklı bir basın toplantısı gerçekleştirerek olayı yumuşatmasını beklediğini söyleyen Metin, "'Şark kurnazlığı, demagoji, it de gelse' ile başlayan cümleler kullandı. Ya senin bir öğrencin gönül koymuş. Hep saygıyı küçük mü gösterecek? Böyle bekleniliyor. Büyük gönül almayacak mı ya bu ülkede? Canı yanmış, kalbi kırılmış olabilir. Volkan'ın yaptığını tasvip etmiyorum. Ben olsam başka türlü davranırdım. Kamuoyuna yansıtmazdım. İkisinin de tasvip etmediğim davranışları var bu olayda" diye konuştu.