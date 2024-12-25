Aslan Meret’in peşinde

GALATASARAY'DA gündem 1 numara transferi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayan Aslan, aradığı ismi İtalya'da buldu. Il Mattino'da yer alan habere göre, Galatasaray, Napoli'nin file bekçisi Alex Meret'e kanca attı. İtalyan ekibi ile 27 yaşındaki kalecinin henüz anlaşmaya varmadığını vurgulandı. Sarı-kırmızılı yönetimin İtalyan menajer George Gardi ile iletişime geçerek Meret transferini bitirmek üzere olduğu iddia ediliyor. Gardi, yönetimle gerçekleştirdiği görüşmede Meret'in sezon sonunda serbest kalacağını belirterek, devre arasında bu transferi bitirebileceklerini ifade etti. Gardi, daha önce Galatasaray'a Mertens, Davinson Sanchez, Zaniolo, Torreira ve Mauro Icardi gibi önemli yıldızları kazandırmıştı. Son olarak Osimhen transferiyle dikkat çeken Gardi, şimdi ise Meret için devrede.