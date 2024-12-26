Göztepe’nin kasası doldu

Süper Lig'de ligin arasına ilk 4 içinde giren Göztepe, sezon başından bu yana gösterdiği performans ile taraflı tarafsız herkesin takdirini toplarken kasasını da doldurdu. Göz-Göz, 16 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Süper Lig'e yükseldikten sonra Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayın gelirinin yüzde 37'si tüm takımlara eşit şekilde dağıtıldı. Göz-Göz, bu ücretin 71.7 milyon lirasını daha devler arenasına adım atar atmaz kasasına koyarak siftahını oldukça karlı bir şekilde yaptı. Bu sezon TFF tarafından ise Süper Lig'de galibiyet primleri 4.95 milyon lira olarak belirlendi. Göz- Göz, ligin ilk devresinde elde ettiği 8 galibiyetten toplam 39.6 milyon lira ödül kazanmayı başardı.

SERVETE SAHİP OLDU

İzmir ekibi, 4 beraberlik ile galibiyet primi olan 4.95 milyon lirayı rakipleriyle bölüştü. Takım başına 2.4 milyon lira para düşerken Göztepe, 4 beraberlik ile yaklaşık 10 milyon liralık bir para kazandı. Böylece Göztepe, bu sezon gösterdiği üst düzey performans ile devre arasına kadar geçen süreçte toplam 121.2 milyon liralık bir servete kondu. Eğer Göztepe, performans gelirlerine ek olarak ligi 4. sırada bitirirse 28.4 milyon lira daha alacak.

SARI-KIRMIZILILARDA HELİTON PARLIYOR

Göztepe'de geçen sezon transfer edilen 29 yaşındaki savunma oyuncusu Heliton, gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekiyor. Bu sezon 17 karşılaşmanın tamamında görev yapan deneyimli oyuncu, Opta verilerine göre ligin ilk 17 haftasında en fazla hava topu kazanan oyuncu oldu.

KUBİLAY BİREYSEL ÇALIŞIYOR

Sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle devreyi kapatan Kubilay Kanatsızkuş, çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor. Sezon başında ameliyat olan 27 yaşındaki golcünün bireysel antrenörü eşliğinde ligin ikinci devresine yetişmek için antrenman yaptığı ifade edildi. Sarı-kırmızılı ekipte, Romulo Cardoso, Juan Silva ve Fofana'nın yanı sıra dördüncü forvet oyuncusu olan Kubilay, devre arasında ileri uca yapılacak takviye ile birlikte kendisini büyük bir forma savaşının içinde bulacak.

GÖZ-GÖZ'DE JUAN İYİLEŞTİ

Göztepe'nin genç golcüsü Juan Silva sakatlığını atlattı. Hatayspor karşılaşmasında sağ arka adalesini tutan Juan, yaşadığı sakatlık nedeniyle tedbir amaçlı Ç.Rize maçında teknik direktör Stanimir Stoilov tarafından oynatılmadı. Sağlık ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda kısa sürede iyileşen Brezilyalı golcünün oynamaya hazır olduğu ifade edilirken, lig arasında Juan'ın fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. İkinci devrenin ilk maçında G.Saray'a karşı forma giymesi bekleniyor.