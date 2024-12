İzmirli Burak Yazgı Guinness’e girdi

Atletik Performans Koçu Burak Yazgı, Turkish Get Up (Türk Kalkışı) hareketinde 90.97 kilo ağırlık kaldırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Kendisi için çok büyük bir mutluluk olduğunu söyleyen Yazgı, "Spor literatüründe 'Türk' adının geçtiği ilk ve tekrar hareket olan 'Turkish Get Up' yani 'Türk Kalkışı' hareketinde rekor ilk defa bir Türk'e ait oldu" dedi.

İzmir'in Bornova ilçesinde Atletik Performans Koçu olan Burak Yazgı, 80 kilo ile İsveçli bir atlette olan rekoru 90.97 kilo ile geçmek için Guinness Rekorlar Kitabı'nın istediği ortamı oluşturup, tanıklık edecek kişilerle birlikte video çekerek görüntülü şekilde kayıt altına aldı ve hedefine ulaştı.

'Türk Kalkışı hareketini yapabilmek için sadece güçlü olmak yetmez' diyen Atletik Performans Koçu Burak Yazgı, "Ciddi anlamda esnek, mobil ve stabilizasyonunuzun çok iyi olması gerekiyor. Sadece üst beden ya da alt bedenin kuvveti kesinlikle yeterli değil. Türk adının geçtiği ve ilk defa Türk'ün elde ettiği bir rekor oldu bu hareket. Benden önceki rekor sahibi İsveçli bir atletti. Hedefimiz kilo olarak vermeyeceğim ama kimsenin kırmayı düşünemeyeceği bir seviyeye çıkartmak istiyorum" ifadelerini kullandı.