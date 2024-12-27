Kupada ilk hafta programı açıklandı

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda grup aşamasının ilk müsabakalarına ilişkin program açıklandı. Bu turda müsabakalar 7, 8 ve 9 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak. 7 Ocak Salı: 13.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor, 15.30 Karagümrük-Çaykur Rizespor, 19.00 Sivasspor-Beşiktaş, 21.00 Antalyaspor- Kocaelispor, 8 Ocak Çarşamba: 13.00 Kırklareli-Bodrum FK, 15.30 Eyüpspor- Boluspor, 18.00 Trabzonspor-Alanyaspor, 20.30 Galatasaray-Başakşehir, 13.00 Erzurumspor-Göztepe, 15.30 Çorum FK-Konyaspor, 18.00 Gaziantep FK-İstanbulspor, 20.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe. Tüm müsabakalar A Spor'dan canlı olarak yayımlanacak.