MHK yerine şirket modeli geliyor

TFF ile Kulüpler Birliği arasında dün gerçekleşen toplantıdan tarihi bir karar çıktı. Süper Lig ve 1. Lig'in hakemlik sisteminin şirketleşme yöntemi ile yönetilmesi kararının alındığı toplantı sonrası konuşah MHK Başkanı Ferhat Gündoğan, Kulüpler Birliği Vakfı'ndan temsilcilerin olduğu bir danışma kurulu da oluşturulması planlanlandığı belirterek yeni sistem için gelecek sezona kadar çalışacaklarını belirtti.

Gündoğdu, "Bu yönetimi şirket adı altında yapmak için statü değişikliği gerekiyor ve en yakın süre sezon sonu olarak görülüyor. Bu sistem sadece Süper Lig ve 1. Lig için geçerli olacak, sistem onu ön görüyor. Bu geçiş sürecindeki dönüşüm sürecini bir kurulla kurguladık. Önümüzdeki hafta 3 Danışma Kurulu üyesi TFF'ye bildirilecek. TFF de 2 üye atayarak Danışma Kurulu faaliyetine başlayacak. Artık kulüplerin belirlediği kişilerin, denetlediği ve yönettiği sisteme geçiliyor. Tek yönlü bir yönetim değil. İki taraflı hakemlik sistemi olacak" dedi.