Kuşadasıspor hareketli

NESİNE 3. Lig 1. Grup'ta ilk yarıyı 10 puanla ateş hattında tamamlayan Kuşadasıspor ara transfer dönemini hareketli geçiriyor. Siyah-beyazlılar, Kartal Bulvarspor forması giyen 2001 doğumlu kanat oyuncusu Oğuzhan Köseoğlu ile 1 buçuk yıllık anlaşmaya vardı. Sezonun ilk yarısında 13 kez İstanbul ekibinde forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerinde Osmaniyaspor FK, 23 Elazığ FK, Kırşehir FK, 68 Aksaray, Modefen, Şile Yıldızspor ve Ümraniyespor formalarını da giydi. Takviye çalışmalarına devam eden Ege ekibi, iki deneyimli oyuncu Sabit Hakan Yılmaz ve Ferhat Çulçuoğlu ile de transfer görüşmeleri yapıyor. Son olarak Amasyaspor'da top koşturan 27 yaşındaki Hakan'ın bonservisinin elinde olduğu ve Aydın ekibinin teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Son olarak İzmir Çoruhlu'da görev alan 37 yaşındaki ön libero Ferhat Çulcuoğlu'nun da Kuşadasıspor ile prensipte anlaştığı öğrenildi.