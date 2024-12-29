Muğlaspor Yasin’i kaptı

NESİNE 3'üncü Lig 2'inci Grup ekiplerinden Muğlaspor, 1. Grup ekibi Bornova 1877'de gözden çıkarılan 22 yaşındaki santrfor Yasin Uzunoğlu'nu kadrosuna kattı. İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Yasin Uzunoğlu'nun Muğlaspor Kulübü'ne transferi konusunda anlaşmış bulunmaktayız. Yasin'e kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, devam eden kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. Yasin Uzunoğlu, sezonun ilk yarısında yeşil-siyahlı formayla ligde 10 karşılaşmada görev yaparken, rakip ağları 5 kez havalandırma başarısı gösterdi.