Trabzonspor’a Berkay geliyor

Süper Lig'de ilk yarıda beklenen performansından uzak bir görüntü sergileyen Trabzonspor, transferde mutlu sona çok yakın. Bordo- mavilililer, Başakşehir'de Çağdaş Atan tarafından kadro dışı bırakılan Berkay Özcan, Trabzonspor ile anlaşmaya vardı. İddialara göre Karadeniz ekibinin teknik patronu Şenol Güneş'in bizzat görüştüğü milli oyuncu, bordo-mavili formayı giymeyi kabul etti. Güneş'in Selçuk İnan'a benzettiği Berkay'ı 8 ile 10 numara arasında oynatmayı planladığı belirtildi. Trabzonspor yönetimi orta saha oyuncusu Berkay için Başakşehir ile görüşmelere devam ediyor.

ALMANYA'DA YETİŞTİ

Bordo-mavili yönetim, Berkay Özcan için bonservis bedeli ödemek yerine takas yoluyla çözüme ulaştırmak amacında. 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun İstanbul ekibiyle sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Almanya doğumlu Berkay, futbola Stuttgart takımında başlarken Hamburg formasını da terletti. 2020 yılından bu yana Başakşehir'de forma giyen Berkay Özcan için en ciddi teklif Trabzonspor'dan geldi.