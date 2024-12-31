2024’e damga vurdular

AVRUPA Güreş Şampiyonası'nı 2'şer altın, gümüş ve bronz madalyayla tamamlayan Serbest Stil Güreş Milli Takımı, 1993'ten bu yana ilk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

AVRUPA Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu, altın madalya kazanarak üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.

BEŞIKTAŞ, Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u 3-2, Süper Kupa'da ise G.Saray'ı 5-0 yenerek çifte kupa sevinci yaşadı.

Galatasaray ve Beşiktaş 2024 yılını kazandıkları kupalarla noktaladı.

AMPUTE Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 3-0 yenerek üst üste 3. kez kupanın sahibi oldu.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı, finalde rakibi Mustafa Taş'ı yenen Yusuf Can Zeybek oldu.

PARIS 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

PARIS 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye gümüş madalya getiren Yusuf Dikeç, atış sırasındaki duruşuyla dünya gündemine girdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024'te Çin'i 3-2 yenerek tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.