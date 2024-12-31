Bodrum FK’da Doğukan sesleri

Trendyol Süper Lig'de ligin ikinci yarısında hızla alt sıralardan kurtulmak isteyen Sipay Bodrum FK'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sezonun ilk yarısında hücum hattından istediği verimi alamayan yeşil-beyazlılar, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen milli futbolcu Doğukan Sinik ile temasa geçti. İngiliz ekibinde mutsuz olan ve bu sezon hiç süre alamayan 25 yaşındaki oyuncunun Bodrum'un teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City de sözleşmesi sezon sonunda bitecek 1999 doğumlu oyuncunun ayrılmasına kolaylık tanıyacağı ifade edildi. Sezon başında da Doğukan ile temasa geçen Bodrum, oyuncunun Türkiye'ye gelmek istememesi sebebiyle transferi tamamlayamamıştı. Yöneticilerin Antalyaspor'da görev aldığı dönemde Doğukan'ı yakınen tanıdığı ve ikili ilişkiler sayesinde transferin hızlanması bekleniyor.

ANTALYA'DA PARLADI

Profesyonel kariyerine Antalyaspor'da başlayan deneyimli oyuncu, Antalya ekibi ile çıktığı 123 karşılaşmada 5 gol atarak dikkatleri üzerine çekerken A Milli Takım'a kadar yükseldi. Ardından performansıyla İngiliz ekibi Hull City'e transfer olan Sinik, burada forma şansı bulamadığı için Hatayspor'a kiralık olarak gitti. Türkiye U19 takımında 7, U21'de 7, A takımda ise 6 kez ay-yıldızlı formayı giyerek toplam 4 gol atma başarısı gösteren Doğukan sezon başında geri döndüğü Hull'da forma şansı bulamadı.

SAKATLIĞINI ATLATTI

Son 2 sezonda Antalyaspor ve Hatayspor'a kiralanan Doğukan, bu sezon Hull City'de kaldı ancak yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulamadı. İyileşen 25 yaşındaki oyuncu, son haftalarda yine de kadroya giremedi.

SAMET KARARSIZ

BODRUM FK'nın orta saha oyuncusu Samet Yalçın'a eski teknik patronu İsmet Taşdemir talip oldu. 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor'un dümenine geçen Taşdemir'in Samet'i istediği ve oyuncuya teklifin iletildiği ancak 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Samet'in henüz karar vermediği öğrenildi. Yeşil-beyazlılarda 3.5 yıldır forma giyen 30 yaşındaki oyuncu bu sezon 11 maça çıktı. Samet, Bodrum'da Taşdemir ile 2. Lig'den Süper Lig'e çıkma sevinci yaşamıştı