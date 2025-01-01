Al Shabab’da Terim çılgınlığı

Geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük koltuğunu Fatih Terim'e emanet eden Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, deneyimli teknik adamın gelişini fırsata çeviriyor. Taraftarın yoğun ilgisini ve takım için umut beslediği günleri avantaj olarak gören Al Shabab yönetimi, 6 Ocak'taki Al Fayha maçı için stada gelecek olan taraftarlara çekilişle ödül dağıtacağını açıkladı. Siyah-beyazlılar daha çok taraftarı maçlara getirebilmek için çekiliş yapma kararı aldı. Yönetimin yapacağı çekilişin ödülleri ise 1 araba, 3 adet telefon, 2 adet tablet, "İmparator Fatih Terim" imzalı 20 forma, Fatih Terim ve futbolcularla tanışmak ve kulüp müzesinde gezebilmek için 20 adet biletten oluşuyor. Teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Suudi Arabistan Ligi'nde 23 puanla 6. sırada bulunuyor.