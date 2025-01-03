Göztepe potada Ali Tuncer’i kaptı

Basketbol Erkekler 2. Ligi'nde mücadele eden Göztepe Basketbol Takımı kadrosunu güçlendirdi. İzmir temsilcisi, sezona Kapaklıspor'da başlayan pivot Ali Tuncer'i kadrosuna kattığını açıkladı. Açıklamada, "Göztepe'mize hoş geldin Ali Tuncer! Sezona Kapaklıspor'da başlayan ve pivot pozisyonunda görev alan 1993 doğumlu Ali Tuncer'i kadromuza kattık. Tecrübeli oyuncumuz Çayırova Belediyesi ve Ayos Antalyaspor ile şampiyonluk sevinci yaşadı. Ali Tuncer'e hoş geldin diyor, şanlı formamız altında başarılarla dolu bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. 31 yaşındaki basketbolcu kariyerinde daha önce Yalovaspor, Gemlik, Milli Piyango, TED, Afyon Bld, Mersin, Manisa Basket, Çayırova Bld ve Ayos Antalya'da da görev yaptı.