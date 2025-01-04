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Menemen FK pes etmeyecek

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Menemen FK pes etmeyecek

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Menemen FK, pes etmeyecek. Ligde oynadığı 17 karşılaşmadan 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 31 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, ligin ikinci devresi için hazırlıklarını sürdürüyor. İzmir ekibi, sezonu Birinci Lig ile taçlandırmak istiyor.

OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM

Menemen FK Teknik Direktörü Burhanettin Basatemur, karakterli bir oyuncu grubu ile çalıştığını belirterek, "Oyuncularıma güveniyorum. Onların sahada terinin son damlasına kadar mücadele edeceğine inancım tam. Yeniden form yakalayarak zirveyi zorlayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

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