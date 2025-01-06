Aydın Büyükşehir evinde mağlup oldu

SULTANLAR Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, ligde ikinci yarının ilk karşılaşmasında sahasında Kuzey Boru Gençlikspor'a 2-3 yenilerek kötü gidişi durduramadı. İlk seti 25-18 kaybettikten sonra toparlanan Aydın BŞB, 25-22 ve 25-16'lık setlerle 2-1 öne geçse de rakibine tekrar yakalandı. Dördüncü seti 21-25 alan konuk ekip, maçı 5. sete taşıdı. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmanın bu setinde geriye düşse de rakibini yakalayan Aydın BŞB, son hücumlarda bocaladı ve seti 16-14, maçı da 3-2 kaybetti. Aydın bu sonuçla 14 puanla 10. sırada kalırken, Kuzey Boru ise 26 puanla 6. sırada yer aldı.