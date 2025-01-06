Kupa heyecanı 3 gün üst üste Atv’de

'Türkiye'nin Kupası' Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor.
Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması1. hafta müsabakaları ATV ekranlarında futbol severlerle buluşuyor.
Maç programı şu şekilde;
NET GLOBAL SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ
Yayın Tarihi : 7 Ocak 2025 / Salı
Yayın Saati : 19.00 NET GLOBAL SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ / canlı
GALATASARAY-RAMS BAŞAKŞEHİR
Yayın Tarihi : 8 Ocak 2025 / Çarşamba
Yayın Saati : 19.45 Kupa Günlüğü
20.30 GALATASARAY-RAMS BAŞAKŞEHİR / canlı
KASIMPAŞA-FENERBAHÇE
Yayın Tarihi : 9 Ocak 2025 / Çarşamba
Yayın Saati : 19.45 Kupa Günlüğü
20.30 KASIMPAŞA-FENERBAHÇE / canlı
1. HAFTA MAÇLARININ HAKEMLERİ AÇIKLANDI
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 4 grupta 7, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şunlar:
7 Ocak Salı:
A Grubu
13.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor: İlker Yasin Avcı
15.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: Reşat Onur Coşkunses
D Grubu
19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş: Halil Umut Meler
21.00 Onvo Antalyaspor-Kocaelispor: Raşit Yorgancılar
8 Ocak Çarşamba:
D Grubu
13.00 Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK: Yiğit Arslan
C Grubu
15.30 ikas Eyüpspor-Boluspor: Erdem Mertoğlu
20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Ali Şansalan
A Grubu
18.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
9 Ocak Perşembe:
B Grubu
13.00 Erzurumspor FK-Göztepe: Yunus Dursun
18.00 Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor: Adnan Deniz Kayatepe
20.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Kadir Sağlam
C Grubu
15.30 Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor: Ömer Tolga Güldibi