Kupa heyecanı 3 gün üst üste Atv’de

'Türkiye'nin Kupası' Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması1. hafta müsabakaları ATV ekranlarında futbol severlerle buluşuyor.

Maç programı şu şekilde;

NET GLOBAL SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ

Yayın Tarihi : 7 Ocak 2025 / Salı

Yayın Saati : 19.00 NET GLOBAL SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ / canlı

GALATASARAY-RAMS BAŞAKŞEHİR

Yayın Tarihi : 8 Ocak 2025 / Çarşamba

Yayın Saati : 19.45 Kupa Günlüğü

20.30 GALATASARAY-RAMS BAŞAKŞEHİR / canlı

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE

Yayın Tarihi : 9 Ocak 2025 / Çarşamba

Yayın Saati : 19.45 Kupa Günlüğü

20.30 KASIMPAŞA-FENERBAHÇE / canlı

1. HAFTA MAÇLARININ HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 4 grupta 7, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şunlar:

7 Ocak Salı:

A Grubu

13.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor: İlker Yasin Avcı

15.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: Reşat Onur Coşkunses

D Grubu

19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş: Halil Umut Meler

21.00 Onvo Antalyaspor-Kocaelispor: Raşit Yorgancılar

8 Ocak Çarşamba:

D Grubu

13.00 Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK: Yiğit Arslan

C Grubu

15.30 ikas Eyüpspor-Boluspor: Erdem Mertoğlu

20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Ali Şansalan

A Grubu

18.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

9 Ocak Perşembe:

B Grubu

13.00 Erzurumspor FK-Göztepe: Yunus Dursun

18.00 Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor: Adnan Deniz Kayatepe

20.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Kadir Sağlam

C Grubu

15.30 Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor: Ömer Tolga Güldibi