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Kupa heyecanı 3 gün üst üste Atv’de

Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması 1. hafta müsabakaları atv ekranlarında futbol severlerle buluşuyor. Dev turnuvada grup aşaması 1. hafta maçlarının hakemleri de belli oldu.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Kupa heyecanı 3 gün üst üste Atv’de

'Türkiye'nin Kupası' Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması1. hafta müsabakaları ATV ekranlarında futbol severlerle buluşuyor.

Maç programı şu şekilde;

NET GLOBAL SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ

Yayın Tarihi : 7 Ocak 2025 / Salı

Yayın Saati : 19.00 NET GLOBAL SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ / canlı

GALATASARAY-RAMS BAŞAKŞEHİR

Yayın Tarihi : 8 Ocak 2025 / Çarşamba

Yayın Saati : 19.45 Kupa Günlüğü

20.30 GALATASARAY-RAMS BAŞAKŞEHİR / canlı

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE

Yayın Tarihi : 9 Ocak 2025 / Çarşamba

Yayın Saati : 19.45 Kupa Günlüğü

20.30 KASIMPAŞA-FENERBAHÇE / canlı

1. HAFTA MAÇLARININ HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 4 grupta 7, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şunlar:

7 Ocak Salı:

A Grubu

13.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor: İlker Yasin Avcı

15.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: Reşat Onur Coşkunses

D Grubu

19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş: Halil Umut Meler

21.00 Onvo Antalyaspor-Kocaelispor: Raşit Yorgancılar

8 Ocak Çarşamba:

D Grubu

13.00 Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK: Yiğit Arslan

C Grubu

15.30 ikas Eyüpspor-Boluspor: Erdem Mertoğlu

20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Ali Şansalan

A Grubu

18.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

9 Ocak Perşembe:

B Grubu

13.00 Erzurumspor FK-Göztepe: Yunus Dursun

18.00 Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor: Adnan Deniz Kayatepe

20.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Kadir Sağlam

C Grubu

15.30 Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor: Ömer Tolga Güldibi

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Kupa heyecanı 3 gün üst üste Atv’de Kupa heyecanı 3 gün üst üste Atv’de Kupa heyecanı 3 gün üst üste Atv’de

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