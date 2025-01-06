Merkezefendi kayıp

Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon hedeflediği çıkışı yapamayan Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde Türk Telekom'a da yenilmekten kurtulamadı: 75-86. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma dengeli başladı. Karşılıklı basketlerin ardından konuk ekip pota altında Brown ve Alexander ile etkili oldu. İlk periyot 15-20 sona erdi. İkinci çeyreğin başında toparlanan Denizli temsilcisi öne geçmeyi başardı: 26-24. Ancak son bölümde bu kez dış şutlarda isabetler bulan Türk Telekom, devreye 34-40 önde girdi.

ÜSTÜNLÜĞÜ KORUYAMADI

Üçüncü çeyreğe kötü başlayan Merkezefendi'de koç Zafer Aktaş fark 8 sayıya çıkınca mola aldı. Moladan sonra top paylaşımını iyi yapan ev sahibi, 9-0'lık bir seriyle öne geçmeyi başardı: 49-48. Ancak yine çabuk reaksiyon veren Telekom, 50-50'den sonra yakaladığı seriyle bir anda farkı açtı: 50-61. Son çeyreğe de 54-61'lik skorla girildi. Dördüncü periyodun başında çift hanelere çıkan farkı Merkezefendi pota altında bulduğu sayılarla kapatmaya çalıştı. Son 4 dakikaya 69-77'lik skorla girildi. Ev sahibi Moody, Bleijenbergh ve Cook ile maça ortak olmaya çalışsa da buna izin vermeyen konuk ekip maçı 75-86 kazanmayı başardı. Türk Telekom'da Brown 20, Alexander 17 sayıyla skora katkı yaptı. Merkezefendi'de Moody 25 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Bu sonuçla Telekom 13 maçta 5'inci galibiyetini alırken, Denizli temsilcisi Merkezefendi 2 galibiyetle düşme hattında son sırada kaldı.