Merkezefendi kan kaybediyor

DENİZLİ'Yİ Basketbol Süper Ligi'nde 4 sezondur temsil eden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Belediyesi Basket, evinde Türk Telekom'a da 86-75 mağlup olurken galibiyet hasretini 4 maça çıkarıp ligin dibine demir attı. 14 maçta 2 galibiyette kalan Denizli ekibi, düşme tehlikesi yaşıyor. Eleştiri oklarının hedefindeki isim olan Başantrenör Zafer Aktaş, "Maç içinde hem skor hem de oyun olarak üstünlüğü ele geçirdiğimiz dönemler oldu. Ancak Telekom, geniş rotasyonlarını kullanarak ve maçın sonunda daha diri kalıp, bizim kötü şut yüzdemizden de faydalanarak maçı kazanmasını bildi" dedi.