Aslan fırsat tepti

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Galatasaray, sahasında nefesleri kesen maçta Başakşehir ile yenişemedi: 2-2. 22. dakikada ceza sahası dışında Kerem Demirbay'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muhammed çeldi seken topu Batshuayi tamamlamak istedi. Ancak Muhammed izin vermedi. 35'te Lucas Lima'nın sol kanattan yaptığı ortada arka direkte Deniz Türüç kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1.

Konuk ekip, 35. dakikada Deniz ile öne geçti. Sarı-kırmızılılar, 51'de Sanchez'in golüyle eşitliği sağladı. 53'te Piatek turuncu lacivertlileri yeniden öne geçirirken, maçta son sözü 74'te Abdülkerim söyledi. 90+7'de Batshuayi penaltıyı kaçırdı.

KARŞILIKLI GOLLER

38'de Kemen'in sert şutunda kaleci Günay Güvenç topu çeldi. Pozisyonun devamında Piatek şutunu çekti ve kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı tekrar kurtardı. 51'de Mertens'in kullandığı serbest vuruşta ceza alanında topa kafayla dokunan Sanchez, meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1. 53'te Figueiredo'nun ceza sahası yan çizgisinin üzerinden arka direğe yaptığı ortada topa uçarak kafayla vuran Piatek, kaleci Günay Güvenç'in solundan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2. 74'te Sallai'nin sağ kanattan kale önüne yaptığı ortada Batshuayi'nin ön direkte kafayla dokunduğu topu, kaleci Muhammed Şengezer çeldi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Abdülkerim Bardakcı, boş pozisyonda topu ağlarla buluşturdu: 2-2. 90+5'te Sara, Ömer Ali Şahiner'in müdahalesiyle yerde kalırken hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. 90+7'de Batshuayi penaltıdan yararlanamadı ve maç 2-2 bitti.

BURUK'TAN KUPA ROTASYONU

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında RAMS Başakşehir'i konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynadıkları Göztepe maçına göre ilk 11'inde 9 değişiklik yaptı. Buruk, Göztepe ile oynanan maçın 11'inde forma verdiği Kaan Ayhan, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz'ı yedek kulübesine çekerken Fernando Muslera ile Victor Osimhen'i karşılaşmanın kadrosuna almadı. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Elias Jelert, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Roland Sallai, Efe Akman, Yusuf Demir ve Michy Basthuayi'yi ilk 11'e aldı.

EFE VE YUSUF İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın genç oyuncuları Efe Akman ve Yusuf Demir, bu sezon ilk kez 11'de maça çıktı. Sarı-kırmızılı kulübe 2022-23 sezonunun başında transfer olan Yusuf Demir, bu sezon ilk kez 11'de oynadı. Sarı-kırmızılıların altyapısından çıkan Efe Akman da A Takım formasıyla ilk kez 11'de sahaya çıktı. Yusuf Demir, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 5 maç, Efe Akman da 4 karşılaşmada görev aldı.

VİCTOR NELSSON KART CEZALISI

Sarı-kırmızılı ekipte Victor Nelsson, kart cezası sebebiyle maçın kadrosunda yer alamadı. Sezon başında Beşiktaş ile oynanan TFF Süper Kupa maçında kırmızı kart gören Victor Nelsson, bugünkü karşılaşmada cezası sebebiyle kadroya yazılmadı.