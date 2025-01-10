Aslan’da rota Belçika

SÜPER Lig ve Avrupa Ligi'nde emin adımlarla ilerleyen Galatasaray golcü transferinde haraketli günler geçiriyor. Sezonu büyük ölçüde kapatan Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin yerine alternatif arayan Aslan, arayışlarını Belçika'ya çevirdi, Fransız ekibi Lyon'dan Georges Mikautadze'nin transferinin zora girmesi üzerine Aslan'ın gündemine bu kez Tolu Arokodare geldi. Genk'te forma giyen Nijeryalı golcü oyuncunun durumunu yakından takip eden Galatasaray, genç futbolcu için nabız yokladı. 1.97 boyundaki santrforun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Tolu Arokodare'nin güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro'yu buluyor.

BONSERVİS ENGELİ VAR

Sarı-kırmızılı yönetim futbolcuyu uygun bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmayı planlıyor. Nijeryalı futbolcu kariyerinde daha önce Valmiera, Köln ve Amiens gibi takımlarda forma giydi. Tolu Arokodare, bu sezon 23 müsabakada forma giyerken 14 gol, iki asistlik performans sergiledi.