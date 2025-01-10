Bodrum FK’dan hakem tepkisi

SÜPER Lig'de düşme hattında yer alan Bodrum FK'da Asbaşkan Selahattin Polat, cumartesi günü Beşiktaş ile oynanacak maç öncesinde önemli açıklamalar yaptı. Hakem kararlarına dikkat çeken Polat, adil bir yönetim beklentisini dile getirdi. Transferlere ifade eden Polat, "Son haftalarda hakem kararlarıyla ilgili yaşadığımız sıkıntılar hepimizin malumu. Adil bir yönetim görmek istiyoruz. Takımımızın mücadelesi ve azmi ortada, ama sahada eşit koşullarda yarışmamız gerekiyor. Transfer konusunda ise çalışmalarımız sürüyor, ligdeki hedeflerimiz doğrultusunda takıma katkı sağlayacak isimleri kadromuza katacağız. Taraftarlarımızın desteğiyle bu süreçleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum" dedi.