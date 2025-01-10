Denizlispor’da kritik gün

Nesine 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta aralık ayındaki olağanüstü kongrede aday bulamayınca yönetimsiz kalan Denizlispor bugün yeniden sandığa gidecek. EGS Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki genel kurul saat 18.00'de başlayacak. Süper Lig'den başlayarak son 4 sezonda 3 kez küme düşüp amatör lige düşme tehlikesi yaşayan yeşil-siyahlılarda istifa eden Ahmet Yalın Yıldırım'ın aday olmayıp kulübün anahtarları valilik ve belediyeye verilmek istenirken, kongre öncesi Mehmet Uğur Tatar göreve talip olduğunu ifade etmiş ve sosyal medyadan yaptığı açıklamada yönetim listesinin oluştuğunu, kongre gününü beklediklerini ifade etmişti.

60 MİLYON TL'LİK BÜTÇE

Mehmet Uğur Tatar'ın yönetim listesinde toplamda 25 ismin bulunduğu belirtilirken, yönetimiyle birlikte ilk etapta 60 milyon TL gibi bir bütçeyle başkanlık dümenine geçeceği iddia edildi. Son üç buçuk yıldır transfer yasaklısı olup altyapı oyuncularından kurulu genç kadrosu da dağılmaya başlayan Denizlispor, FIFA'dan 6 puan silme cezası alarak grubunda ilk yarıyı topladığı 4 puanla sonuncu sırada tamamlamıştı.