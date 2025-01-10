Kartal’da sürpriz aday

SÜPER Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlı ekibin yeni başkanı önceliği teknik direktöre verirken, adaylar arasına A Milli Takım'ın çalıştıran Vincenzo Montella'yı da ekledi. Sergen Yalçın'ı ikna edemeyince yabancı teknik direktöre yönelen Başkan Adalı'nın İtalyan teknik adamın kapısını çalacağı iddia edildi. Adalı'nın Montella'ya hem A Milli Takım, hem de Beşiktaş'ı çalıştırması yönünde teklif götüreceği öğrenildi. Siyahbeyazlı yönetim, Alman Roger Schmidt'i de ön plana çıkardı.

B PLANI SCHMİDT

Montella'dan alacağı yanıta göre B planını hazırlayan Adalı ve ekibi, son olarak Bengica'yı çalıştıran Schmidt ile bir ön görüşme gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılarda, listede Paulo Fonseca, Razvan Lucescu, Slaven Bilic isimleri de gündemde yer alıyor.