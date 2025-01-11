Beşiktaş - Bodrum FK | CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Bodrum FK'yı konuk ediyor. Kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında hata yapmak istemeyen siyah-beyazlılar, taraftarı önünde 3 puanı kazanan taraf olmak istiyor. Son 9 lig maçında 1 galibiyeti bulunan Beşiktaş, Serdar Topraktepe yönetiminde çıkış arıyor. Teknik Direktör Volkan Demirel ile küme düşme potasından çıkmak isteyen Bodrum FK'da Beşiktaş deplasmanından puan ya da puanlar almayı hedefliyor. Bu mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

BEŞİKTAŞ - BODRUM FK MAÇI İLK 11'LER:

Beşiktaş: Mert, Onur, Felix, Zaynutdinov, Masuaku, Ndour, Joao Mario, Gedson, Rafa Silva, Muçi, Immobile

Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali, Cenk, Taylan, Musah, Fredy, Ege, Gökdeniz, Seferi