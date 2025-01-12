Bomba iddia

Göztepe Basketbol takımında hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekibin geçen gün ezeli rakibi Karşıyaka'dan ayrılan başantrenör Ufuk Sarıca ile görüştüğü öne sürüldü. Geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılı ekip, peş peşe alınan başarısızlıkların ardından Göztepe Basketbol Başantreönür Suat Ateşdağlı ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı almıştı. Bu kararın üzerine arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, birçok isim ile temasa geçerken, Kaf- Kaf'a basketbolda bir çalım atarak teknik direktör Sarıca ile masaya oturma hazırlığı içinde olduğu öne sürüldü.

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Sosyal medyada bu transfer iddiası büyük ses getirirken, Karşıyakalı taraftarlar iddiaya büyük tepki gösterdi. Karşıyaka ile adı özdeşlemiş olan Ufuk Sarıca'nın Göztepe'nin antrenörü olmasının mümkün olmayacağını savunan yeşil-kırmızılı taraftarlar, sosyal medya üzerinden Sarıca'ya çağrı yaparak eleştirilerde bulundu. Önümüzdeki günlerde bu iddiaya yönelik bir açıklama yapılacağı ifade edilirken, henüz resmi bir durum olmadığı gelen bilgiler arasında.