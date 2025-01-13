Aydın BŞB yine kayıp

SULTANLAR Ligi'de Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda THY'ye 3-1 mağlup oldu. Mavi-beyazlılar, bu sonuçla üst üste dördüncü yenilgisini alarak hedefinden şaştı. Müsabakaya iyi başlayan ve file üstünde üstünlük kuran ev sahibi takım ilk periyodu 25-16 önde tamamladı. İkinci sette de THY üstünlüğü vardı. Aydın BŞB bir türlü oyuna ortak olamayınca THY bu seti de 25-13 alarak durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sette Aydın'ın Sultanları oyundaki hakimiyeti eline geçirdi. İyi bir oyun ortaya koyan Aydın ekibi, 25-20 ile durumu 2-1 yaptı. Dördüncü set nefesleri kesti. THY bu seti 25-22 maçı da 3-1 aldı.