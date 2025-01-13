Fener’den Zeze hamlesi

RODRIGO Becao ve Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından savunmaya takviye yapmayı düşünen Fenerbahçe sürpriz bir hamle hazırlığında. Ouest France'da yer alan habere göre; sarı lacivertli takım, Nantes forması giyen 19 yaşındaki stoper Nathan Zeze ile ilgileniyor. Haberde Fransız ekibinin genç oyuncu için 20 milyon Euro talep ettiği belirtildi. 1.90 boyundaki gelecek vadeden oyuncu için Fenerbahçe yönetimi görüşmelerini sürdürüyor. Bu sezon Ligue 1 temsilcisinde 13 karşılaşmada toplam 1135 dakika süre alan Nathan Zeze, 1 gollük katkı sağladı.

İRFAN CAN İLE 3 YIL DAHA

Bu arada Fenerbahçe, iç transferde İrfan Can Kahveci'yle sözleşme yeniledi. Sarı-lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncunun sözleşmesini 3 yıl daha uzattı. 29 yaşındaki futbolcu, 2020/21 sezonunun devre arasında Başakşehir'den sarı-lacivertli kulübe transfer olmuştu. İrfan Can Kahveci bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maçta sahaya çıktı. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistle oynadı.