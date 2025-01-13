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Gaziantep evinde güldü

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Gaziantep evinde güldü
SÜPER Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK, sahasında Adana Demirspor'u mağlup etti: 1-0. 4. dakikada Maxim'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Sorescu yana çıkardı, Okereke topu boş ağlara yolladı: 1-0. Kalan dakikalarda iki takım da gol kaçırma yarışına girdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Gaziantep FK maçı 1-0 kazandı. Kırmızı- siyahlılar, bu galibiyetle yenilmezliğini üç maça çıkarırken, 3 müsabakada topladığı yedi puanla tehlikeli bölgeden uzaklaştı. Beşiktaş ve Hatayspor galibiyetleriyle nefes alan Adana Demirspor ise Başakşehir'in ardından Gaziantep FK'ya da yenilerek ligin dibine demir attı.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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