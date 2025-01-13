Trabzon fırtınası

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 5-0'lık skorla mağlup etti. 21. dakikada Visca'nın ceza sahasına kadar sürükleyip, derinlemesine gönderdiği pasında topla buluşan Banza'nın kaleye gönderdiği top, ağlarla buluştu: 1- 0. 52'de Visca'nın ceza sahası içine yaptığı ortada Malheiro kafa vuruşuyla ağlara gönderdi ve fark 2'ye çıktı: 2-0.

64'te Visca'nın pasında Malheiro topla buluştu. Topla ceza sahası içine giren Malheiro'nun şutunda top filelere gitti: 3-0. 70'te Banza'nın pasında ceza sahası önünde topla bulaşan Cham'ın sürükleyip, ceza sahası içi sağ çaprazından kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 4-0. 87'de Mendy'in derinlemesine pasında ceza sahası yayının sol tarafında topla buluşan Malheiro'nun sürükleyip, kalenin soluna gönderdiği şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 5-0. Karşılaşma ev sahibi Trabzonspor'un 5-0 üstünlüğü ile tamamlandı.