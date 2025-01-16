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FIBA'dan Karşıyaka'ya transfer yasağı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi temsilcilerinden Karşıyaka, FIBA'dan gelen transfer yasağı kararı nedeniyle transferde beklemeye geçti.

AA

Giriş Tarihi:

FIBA’dan Karşıyaka’ya transfer yasağı!

Karşıyaka, FIBA'dan gelen transfer yasağıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeniden yapılanma sürecinde transfer çalışmalarına hız verildiği ve 1 yerli ile 2 ABD'li oyuncunun transferinin imza aşamasına getirildiği belirtildi.

BEKLEMEYE ALINDI

FIBA'dan gelen son dakika transfer yasağı kararıyla bu planların beklemeye alındığı aktarılan açıklamada, "Bu yasağın 2022-23 sezonunda forma giyen oyuncumuz Mindaugas Kuzminskas'ın ödenmeyen maaş ve menajerlik ücretlerinden kaynaklandığı tarafımıza iletilmiştir. Bununla birlikte, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarını kapsayan geçmiş dönem mali yükümlülükleriyle ilgili birçok dosya, FIBA nezdinde işlem görmeye devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

AÇIKLAMA YAPILACAK

Açıklamada, basketbol şube yetkililerinin süreçle ilgili açıklama yapacağı kaydedildi.

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