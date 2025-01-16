Galatasaray, Hatay’a 3 eksikle gidiyor!

Süper Lig'de 20. haftanın perdesi, lider Galatasaray ile 18. sırada yer alan Hatayspor maçı ile açılacak.

Mersin stadyumunda oynanacak mücadele öncesei sarı-kırmızıların deplasmana götüreceği kamp kadrosu açıklandı.

Sakatlıkları olan Gabriel Sara ve Mauro Icardi'yle birlikte Hakim Ziyech de kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın Hatayspor maçı kamp kadrosu ise şöyle;

"Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Efe Akman ve Metehan Baltacı."