Horoz’da görev dağılımı

Denizlispor'da Mehmet Uğur Tatar'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından kulübün acil sorunlarının masaya yatırıldığı ilk toplantıda görev dağılımı yapıldı. Kulübün as başkanlığına Bilal Özdemir getirilirken, Mehmet Murat Bakım idari ve mali işler müdürü oldu. Futbol şubesine Erhan Ergil, alt yapıya Hüseyin Aldı, diğer branşlara ise Alican Doğan bakacak. Öte yandan futbolcu ve çalışanlara ödeme yapılmasına, galibiyet primi açıklanmasına, alacakların ödenmesine ve taraftar için otobüs tutulmasına karar verildiği açıklanırken, Başkan Tatar tarafından ilk etapta Tabea Çikolata ve Baklava ile Tataroğlu Kağıtçılık adına bağışta bulunulduğu ve yönetim kurulu üyelerinden Abdullah Çıtışlı tarafından da deplasman giderlerinin karşılanması sözü verildiği öğrenildi.