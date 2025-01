Fener’e İngiliz stoper

Ara transfer döneminde önceliği savunmaya veren Fenerbahçe'nin listesine her gün yeni bir stoper giriyor. Bu kez de istek listesinin başına Milan'dan ayrılması gündeme gelen Fikayo Tomori oturdu. Teknik Direktör Jose Mourinho ve menajer Mario Branco'nun ortak kararı ile sarı-lacivertliler Nijerya asıllı Kanada pasaportlu İngiliz Milli Takım stoperi için Milan'la resmi temas kurdu.

TEKLİFİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Sarı-Lacivertlilerin hedefi yaklaşık 20 milyon Euro olarak belirlenmiş 2 yıllık bir satın alma yükümlülüğü içeren kiralama anlaşması. Ocak ayında kiralama bedeli ödemek istemeyen Kanarya, sezon sonunda bonservisi alıp 10 milyon Euro vermek ve sonrasında da iki taksitte bir 10 milyon Euro daha vererek transferi bitirmek istiyor. Bununla birlikte, İtalyan devinin yeni teknik direktörü Sergio Conceicao'nun 35 milyon Euro'ya alınan Tomori'yi takıma yeniden entegre etme niyeti Fenerbahçe'nin işini zora sokabilir. Ancak bu noktada devreye giren Jose Mourinho'nun, vatandaşı olan Conceicao ile temasa geçerek transferi bitirmeye çalıştığı öğrenildi.

KANARYA'DAN HULL CİTY'YE

Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan Lincoln Henrique'nin yaptığı paylaşım gündem oldu. Kulübe veda eden Brezilyalı yıldızın yeni adresi de netleşti. Bragantino opsiyonu kullanmayınca Lincoln geri dönmüştü. Tecrübeli oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kulübe veda etti. Lincoln "Hayatta her şey istediğiniz gibi olmuyor. İstanbul'a dönmek ve taraftarların sevgisini her zaman hissetmek harikaydı. Her şey için teşekkürler" ifadelerini kullandı. 26 yaşındaki oyuncunun, sezon sonuna kadar Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye kiralanacağı öğrenildi.