Solskjaer dönemi

Trendyol Süper Lig'de zor günler geçiren Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrılması sonrası yeni teknik direktör belirsizliği dün son buldu. Siyahbeyazlılar ile anlaşmaya varan Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer, menajeri ile birlikte İstanbul'a geldi. Alınan bilgilere göre 1.5 yıllık anlaşmaya varan Solskjaer'in Beşiktaş-Samsunspor maçını tribünden takip etmesi ve siyah-beyazlıların Athletic Bilbao ile oynayacağı maçta takımın başında yer alması bekleniyor. Norveçli teknik adamın pazar günü düzenlenecek törenle resmi imzayı atıp 5-6 kişilik bir ekiple Beşiktaş kariyerine başlayacağı da gelen bilgiler arasında.

'SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM'

Havalimanında basın mensuplarına konuşan Solskjaer yaptığı kısa açıklamada, "Çok memnunum. Bu kadar insanın bu harika kulüp için burada olması çok güzel. Yönetimle ilk konuşmaları yaptım. Sabırsızlıkla göreve başlamayı bekliyorum. Bu harika şehirde olmak çok güzel" ifadelerini kullandı. Beşiktaş, geçen sezon da teknik direktör aradığı dönemde Norveçli teknik direktör ile temas kurmuştu. Solskjaer kariyerinde Molde, Cardiff ve Manchester United'da görev yaptı. Son olarak Manchester United'da görev alan Solskjaer, Kasım 2021'de İngiliz ekibinden ayrıldığından bu yana takım çalıştırmıyor.

İLK PAYLAŞIM GELDİ

Beşiktaş, Solskjaer'in İstanbul'a gelişi sonrası sosyal medyadan da paylaşım yaptı. Norveçli teknik adamın kartal selamı verdiği pozuna, "Ole, Ole, Ole!' notu düşüldü.

MERT İMZAYI ATTI

Beşiktaş, tecrübeli file bekçisi Mert Günok'un sözleşmesini uzattı. Günok, 2+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Tecrübeli eldiven Beşiktaş'ta çok mutlu olduğunu belirtti.