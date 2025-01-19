Derbi Çoruhlu’nun

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta ikinci yarının ilk haftasında İzmir Çoruhlu evinde Ege derbisinde Denizlispor'u 2-0 mağlup etti. 5. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta Yusuf kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu aşırdı ancak top yandan dışarı gitti. 30'da Ömer Faruk'un cepheden yaklaşık 20 metreden şutu üstten dışarı çıktı. 32'de Berkant'ın sağ kanattan sıfıra inip yaptığı ortada Erhan Şentürk'ün gelişine vuruşu üst direkten dönüp oyun alanına geri döndü. 38'de Ömer Faruk ceza sahası içinde sol çaprazda bekleyen Yusuf'u gördü. Yusuf yerden plase vuruşla kalecinin solundan topu ağlara yolladı: 1-0. 39'da Çoruhlu defansının arkasına sarkan Emre Furtana'nın yerden şutu uzak direğin dibinden dışarı gitti.

ANIL FARKI İKİYE ÇIKARDI

İkinci yarıda iki ekip de pozisyona girmekte zorlandı. 67'de Çoruhlu kontra atağında Anıl ceza sahasına girer girmez vurdu, top direğin dibinden auta çıktı. 78'de Emre Furtana'nın volesini kaleci uçarak köşeden kurtardı. 79'da Denizlispor'un risk aldığı anlarda Çoruhlu'nun ani atağında Recep'in ara pasında Anıl kaleciyi de geçip yerden bir vuruşla fileleri sarstı ve karşılaşmayı İzmir Çoruhlu 2-0 kazandı.

İZMİR TEMSİLCİSİ TRANSFER YAPAMADı

İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü, Denizlispor karşısına kısıtlı bir kadroyla sahaya çıktı. Ferhat Çulcuoğlu, Mustafa Gürbüz ve Umut Sözen takımdan ayrılan isimler olarak göze çarptı. Henüz takviye yapmayan ve transfer yasağı bulunan İzmir ekibi, hafta içinde transferlere başlayacak. Teknik Direktör Levent Eriş, Turgutluspor ile oynanan ilk yarının son maçında çıkardığı ilk 11'den 3 farklı oyuncuyu sahaya sürdü. Ömer Faruk ve Mert Çakar, Yusuf Talga as kadroda şans bulan isimler oldu.

BAŞKAN TATAR PROTOKOLDEYDİ

Denızlispor'da geçtiğimiz günlerde başkanlığa seçilen Mehmet Uğur Tatar ilk deplasmanda takımının yanında yer aldı. Tatar ile yönetim kurulu, protokol tribününden mücadeleyi takip etti. İkinci yarının ilk maçında Denizlispor taraftarı da takımını yalnız bırakmadı. İzmir deplasmanına gelen 250 yeşil-siyahlı taraftar Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nın misafir tribününü doldurdu. Denizlispor Teknik Direktörü Ali Yalçın, ilk yarının son maçına oranla ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Emir, Deniz ve Emre Burgaz as kadroda görev aldı.