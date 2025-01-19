Yabancı VAR da mutlu etmedi

Futbolumuzda tartışma yaratan VAR kararları yabancı VAR uygulaması ile de sona ermedi. Önceki gün oynanan Hatayspor- Galatasaray mücadelesinin 32. dakikasında sarı-kırmızılı ekibin oyuncusu Yunus Akgün'ün vuruşunda Hatayspor'dan Kilama'nın eline çarpan top sonrası G.Saray penaltı beklerken hakem Cihan Aydın oyunu devam ettirdi. Belçikalı Jan Boterberg'in görev yaptığı VAR'dan uyarı gelmemesi dikkat çekerken, spor camiasından sert eleştiriler vardı. Verilmeyen penaltı sosyal medyada da büyük yankı bulurken G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk pozisyonla ilgili "Yabancı VAR hakemleri geldi, eleştirilmeyecek değil. Gereken eleştirileri, Türk hakemleri nasıl eleştirdiysek onları da eleştirmeliyiz. Dünyanın neresine giderseniz gidin penaltıdır" yorumunda bulundu.

Mustafa Çulcu: Pozisyon net penaltı. VAR müdahalesi şart. Ancak hakem veremedi, yabancı damat VAR Jan Boterberg devreye girmedi. Buyurun size yabancı VAR. İlk maç ilk skandal.

Ahmet Çakar: Yabancı VAR hakemiymiş... Galatasaray'ın penaltısı güme gitti. Hataylı oyuncu son anda topu eliyle çeviriyor. VAR'dan tık yok!