Merkezefendi kayıp

BASKETBOL Süper Ligi'nde 2 galibiyetle son sırada yer alan Merkezefendi Belediyesi Basket, 15. haftada evinde Bahçeşehir Koleji'ni ağırladı. Yeni transferlerin de yer aldığı maça ev sahibi ekip iyi başlasa da çabuk dengeyi sağlayan Bahçeşehir ilk çeyreği 16-23 önde geçti. İkinci çeyrekte dış şutlarda etkili olan konuk ekip farkı 12'ye kadar çıkarsa da Denizli temsilcisi pota altından bulduğu sayılarla farkı eritti. Devreye 36-40'lık skorla girildi. Dengeli geçen üçüncü çeyrekte fark 10'a çıkarken, son bölüme de bu aralıkta girildi. Son 3 dakika içerisinde seyircisini de arkasına alan Merkezefendi farkı 3 sayıya kadar indirdi ancak üst üste basit hatalarla dengeyi bulamayınca sahadan yenik ayrıldı.