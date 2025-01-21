Bornova 1877’de Kılıç dönemi bitti

NESİNE 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden ve ikinci yarının ilk maçında Bulvarspor'a 2-0 yenilen Bornova 1877'de teknik direktör Ercan Kılıç ile yollar ayrıldı. Ligin ilk yarısında hedeflerin uzağında kalınması sonrası Sercan Yıldırım'ın yerine Ekim ayında göreve gelen tecrübeli teknik adamın Bornova macerası kısa sürdü. Kılıç ile 10 maça çıkan İzmir temsilcisi, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet alabilirken, 4 beraberlik ve 4 yenilgiyle zirveden iyice uzaklaştı. Yeşil-siyahlılarda yeni hoca arayışı başladı.